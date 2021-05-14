Клубника может снизить риск развития рака и инсульта

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что употребление клубники снижает риск возникновения ряда болезней, в том числе онкологических.

Медик пояснил в эфире телеканала «Россия 1», что рак часто появляется как реакция на вялотекущее воспаление, поэтому клубника, как продукт помогающий в борьбе с ним, снижает риск развития новообразований.

По словам Гинзбурга, клубника содержит факторы, блокирующие рост новых сосудов. Поэтому клубника оказывает противоопухолевое действие. Она в том числе полезна для профилактики рака желудка и кишечника.

Также ягода содержит мягкие и грубые пищевые волокна, что влияет на снижение рисков инфаркта и инсульта. Пищевые волокна способны нормализовать холестериновый обмен, заявляет диетолог.

Он уточнил, что клубника помогает снизить уровень «вредного» холестерина и увеличить «полезный». Также она укрепляет иммунитет из-за содержания аскорбиновой кислоты и каротиноидов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач перечислила продукты, которые опасны для аллергиков.