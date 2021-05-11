Врач перечислила продукты, которые опасны для аллергиков

Врач назвал продукты, от которых бывает аллергия. Фото: Pixabay

Врач назвал продукты, от которых бывает аллергия. Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе перечислила продукты, которые наиболее опасны для людей с аллергией.

По ее словам, людям, у есть аллергия к пыльце деревьев, не рекомендуется принимать яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных, сообщает радио Sputnik.

Аллерголог отметила, что не стоит есть морковь, петрушку, а также сельдерей, семечки.

«Подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специями нельзя пользоваться», — добавила врач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чаще всего у людей с аллергией появляется атопический дерматит или экзема. Проявления бывают из-за аллергенов коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и рыбы. Врач отметил, что некоторые даже не знают, что у них есть аллергия и идут лечиться у гастроэнтеролога.