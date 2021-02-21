Врач перечислил продукты, на которые чаще всего бывает аллергия

Врач назвал продукты, от которых бывает аллергия. Фото: Pixabay

Врач назвал продукты, от которых бывает аллергия. Фото: Pixabay

Некоторые граждане даже не осознают, что у них есть аллергическая реакция.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о продуктах, из-за которых чаще всего случается аллергическая реакция. Об этом пишет RT.

Чаще всего у людей с аллергией появляется атопический дерматит или экзема. Проявления бывают из-за аллергенов коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и рыбы. Врач отметил, что некоторые даже не знают, что у них есть аллергия и идут лечиться у гастроэнтеролога.

«Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию»,

— заключил специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников заявил, что бананы полезны для диабетиков. Он назвал несколько продуктов, которые помогают снизить риск развития заболевания.