Доктор Мясников заявил, что бананы полезны для диабетиков

Он назвал несколько продуктов, которые помогают снизить риск развития заболевания.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, которые полезны для людей с повышенной предрасположенностью к диабету второго типа. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что диабетом довольно часто болеют из-за генетики, возраста или избыточного веса. Если у человека много жира на животе, то это значит, что он, скорее всего, нечувствителен к инсулину.

«Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета»,

— подчеркнул медик в эфире программы «Россия 1».

Мясников также посоветовал есть бананы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что колумбиец с бананом в руках пытался ограбить похоронное бюро. Однако затея мужчины обернулась неудачей: сотрудники бюро смогли дать отпор злоумышленнику и отобрали у него банан, завернутый в пленку.