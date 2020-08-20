Колумбиец с бананом в руках пытался ограбить похоронное бюро

Колумбиец с бананом в руках пытался ограбить похоронное бюро
Злоумышленник был вооружен бананом. Фото: pixabay.com

Неудавшийся грабитель с бананом напал на сотрудников похоронного бюро. Ему удалось сбежать.

Как сообщает телеканал Caracol, это забавный инцидент произошел в городе Кальдас, расположенном на севере Колумбии. Вооруженный бананом незнакомец пытался ограбить похоронное бюро.

Однако затея мужчины обернулась неудачей: сотрудники бюро смогли дать отпор злоумышленнику и отобрали у него банан, завернутый в пленку.

Один из сотрудников, которому не посчастливилось работать в этот день, рассказал, что сперва он подумал, что это настоящее оружие. По его словам, он был похож на обрез. Мужчина уточнил, что он обезвредил незнакомца, вырвав из руки банан. А второй рукой он порвал его рубашку.

Также сообщается, что грабитель смог сбежать с места происшествия. Есть предположение, что ему помогал сообщник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппе грабитель угрожал работникам магазина пневматом ради семи пачек сливочного масла.

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