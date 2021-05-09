Ученые установили, что авокадо способно подавлять развитие рака в организме человека

Ученые Гуэлфского университета в Канаде выяснили, что вещество авокатин В, которое находится в составе авокадо, имеет свойство воспрепятствовать развитию раковых клеток.

Многочисленные исследования деятелей науки дали понять, что вещество авокатин В удерживает воздействие фермента VLCAD. Последний в свою очередь активно участвует в процессе метаболизма лейкозных клеток.

На данном этапе клинические исследования на человеке еще не осуществлялись. То есть скоропостижные выводы делать пока не стоит.

Несмотря ни на что, есть смысл отметить то, что употребление авокадо практически безвредно и абсолютно нетоксично.

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