Ученые установили, что авокадо способно подавлять развитие рака в организме человека

Ученые установили, что авокадо способно подавлять развитие рака в организме человека
Авокадо может снижать риск развития рака. Фото: Pixabay

Ученые Гуэлфского университета в Канаде выяснили, что вещество авокатин В, которое находится в составе авокадо, имеет свойство воспрепятствовать развитию раковых клеток.

Многочисленные исследования деятелей науки дали понять, что вещество авокатин В удерживает воздействие фермента VLCAD. Последний в свою очередь активно участвует в процессе метаболизма лейкозных клеток.

На данном этапе клинические исследования на человеке еще не осуществлялись. То есть скоропостижные выводы делать пока не стоит.

Несмотря ни на что, есть смысл отметить то, что употребление авокадо практически безвредно и абсолютно нетоксично.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что физики установили, что молнии обеспечивают очистку атмосферы от разнообразных загрязнений, потому как при их появлении возникает большое количество молекул оксидантов, защищающих среду от смога.

Также gazeta.spb.ru писала, что врач Александр Мясников объяснил, чем грозит полный отказ от алкоголя.

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