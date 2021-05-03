Физики выяснили, что молнии способны очищать атмосферу Земли от смога

Физики выяснили, что молнии способны очищать атмосферу Земли от смога
Молнии очищают атмосферу планеты. Фото: Pixabay

Ученые-физики установили, что молнии обеспечивают очистку атмосферы от разнообразных загрязнений, потому как при их появлении возникает большое количество молекул оксидантов, защищающих среду от смога.

Исследователи считают, что из-за молний появляется немало окиси азота и других типов оксидантов, они-то и чистят атмосферу. По мнению специалистов, молнии отвечают примерно за 16% данных молекул на Земле.

Во главе с профессором Пенсильванского университета Уильяма Бруна ученые провели эксперимент . Они смотрели на молнии, создаваемые самолетом. Радары на его борту регистрировали даже изменения состава атмосферы в результате появления облака.

Так, исследователи поняли, что благодаря разрядам молний в атмосфере увеличивалась концентрация нескольких химических соединений, способных очищать планету.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что ученые установили, что у любителей грибов риск развития рака на 45% меньше.

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