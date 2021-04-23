Ученые установили, что у любителей грибов риск развития рака на 45% меньше

Ученые-международники выяснили, что при частом употреблении грибов может уменьшиться риск развития рака.

Исследователи на основе полученных сведений установили, что если употреблять больше грибов, то риск развития рака значительно снизится.

Так за 55 лет исследований научные работники поняли, что люди, которые поедают грибы, гораздо меньше подвержены онкологии.

Почти 20 тыс. человек приняли участие в эксперименте. Пациенты передавали ученым сведения о своем здоровье.

Исследователи связывают такое чудодейственное свойство грибов с тем, что в их составе наблюдается большое количество эрготионеина. Это вещество является сильным антиоксидантом.

Таким образом, употребление в пищу, как минимум 18 граммов грибов, допускает уменьшение риска развития рака до 45%.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что учёные установили, что у любителей шоколада и хлебобулочных изделий повышается риск ранней смерти.