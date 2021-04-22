Учёные установили, что у любителей шоколада и хлебобулочных изделий повышается риск ранней смерти

Шоколад может привести к ранней смерти. Фото: pixabay.com

Шоколад может привести к ранней смерти. Фото: pixabay.com

Ученые-международники из Америки, Китая и Австралии объяснили, какое питание может повысить риск ранней смерти.

Для подобного заключения были взяты данные британского биобанка UK Biobank. Ученые проанализировали информацию о почти 117 тыс. пациентов.

Самый молодой участник был в возрасте 37-ми лет, самый взрослый 73-ти трех. Еще 15 лет назад пациенты согласились в течение четырех лет предоставлять сведения о своем здоровье и питании ученым.

Таким образом исследователи поняли, что существует связь между ранней смертью и проблемами с сердечно-сосудистой системой и питанием.

По мнению экспертов, заболевание грозит любителям шоколада и в целом сладкого, хлебобулочных изделий, масла. При этом риск повышается, если не употреблять в пищу свежие фрукты и овощи.

Здесь же ученые напоминают о вреде употребления большого объема фруктового сока, джемов, безалкогольных напитков.

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