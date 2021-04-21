Диетолог призвала съедать апельсины вместе с кожурой

Лучше всего есть апельсин целиком, так как в кожуре тоже есть полезные вещества. Фото: Pixabay

Лучше всего есть апельсин целиком, так как в кожуре тоже есть полезные вещества. Фото: Pixabay

Она отметила, что апельсины очень полезны для иммунитета и помогают восстанавливать силы после вирусных заболеваний.

Диетолог рассказала, что далеко не все знают, как правильно есть апельсины. Она посоветовала съедать их целиком – так от апельсинов больше пользы. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

Врач отметила, что в апельсинах действительно много витамина С, поэтому их едят после вирусных заболеваний, чтобы побыстрее восстановиться. Также в них много витаминов группы В, которые позитивно влияют на работу сосудов. Кожура тоже полезна: в ней есть вещества, влияющие на качество кожи и зрения. Таким образом, лучше съедать апельсин полностью.

«Если из фрукта выжимать сок, на стакан потребуется 4-5 средних апельсинов, в этом соке будет огромное количество фруктозы, а это сахар, огромная нагрузка на поджелудочную железу. Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и мы теряем его часть»,

– объяснила диетолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетологи перечислили продукты, от которых стоит отказаться по утрам.