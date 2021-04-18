Диетологи перечислили продукты, от которых стоит отказаться по утрам

Диетологи перечислили продукты, от которых стоит отказаться по утрам
Утро стоит начинать со стакана теплой воды. Фото: pixabay.com

Они не советуют употреблять ряд продуктов, чтобы не навредить своему желудку.

Диетологи рассказали, какие продукты стоит исключить из утреннего приема пищи, чтобы не навредить своему желудку. Об этом сообщает издание 74.ru.

Эксперты отметили, что не стоит пить стакан воды с медом и лимоном, так как добавки могут привести к раздражению слизистой желудка. Лучше выпить стакан чистой теплой воды. Утром не стоит есть мясо и лучше отдать предпочтение сложным углеводам.

Нельзя есть натощак кислые фрукты и ягоды, а также пить соки. То же касается овощей – это жесткая клетчатка, противопоказанная неподготовленному желудку. Есть по утрам стоит каши, омлеты, запеканки. В качестве напитка стоит выбирать чай или отвар шиповника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рекомендуют пить воду натощак, чтобы решить проблемы со здоровьем.

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