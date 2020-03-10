Эксперты рекомендуют пить воду натощак, чтобы решить проблемы со здоровьем

Эксперты рекомендуют пить воду натощак, чтобы решить проблемы со здоровьем
Один стакан воды помогает быть здоровее. Фото: pixabay

Они отметили, что день нужно начинать со стакана воды.

Немецкие специалисты провели ряд исследований и выяснили, насколько полезна вода натощак. О результатах наблюдений пишет издание Online Focus. Они отмечают, что каждый день стоит начинать со стакана воды, так как жидкость выводит токсины и улучшает метаболизм. Также вода хорошо сказывается на состоянии кожи и волос. Специалисты уверяют, что организм благодаря привычке пить воду натощак становится устойчив к вредным микроорганизмам, так что стоит взять информацию на заметку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выявили новые симптомы коронавируса. Основными же считаются повышенная температура, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.

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