Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы коронавируса.

Эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге, сообщает The Straits Times. У больного может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. При этом характерные для COVID-19 симптомы, могут не проявляться.

Основными симптомами коронавируса считаются повышенная температура, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 754 человека. Число жертв выросло до 3136 . При этом почти 1297 вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.