Доктор Мясников рассказал, что будет если полностью перестать пить алкоголь

Доктор Мясников рассказал, что будет если полностью перестать пить алкоголь
Мясников рассказал, что будет если не пить алкоголь. Скриншот: Youtube

Врач, телеведущий и автор книг Александр Мясников объяснил, чем грозит полный отказ от алкоголя. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 1».

Оказалось, что последствия для организма самые, что ни на есть неожиданные. Врач поведал, что полный отказ от алкогольной продукции сулит повышение риска возникновения инфаркта.

Такими последствиями, по словам Мясникова, может обернуться здоровый образ жизни. Помимо отсутствия в жизни алкоголя причиной инфаркта ведущий назвал пол, возраст и наследственность.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в какой части тела жир самый опасный. По его мнению, это живот.

Также Gazeta.spb.ru писала, что Мясников рассказал, кому противопоказан парацетамол. Он отметил, что нельзя принимать это лекарственное средство при похмелье, так как это усиливает нагрузку на печень и может привести к ее токсическому поражению.

Александр Мясников алкоголь доктор отказ от алкоголя


 

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