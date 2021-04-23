Мясников рассказал, кому противопоказан парацетамол

Мясников рассказал, кому противопоказан парацетамол
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что почему парацетамол может быть опасен.

Он отметил, что нельзя принимать это лекарственное средство при похмелье, так как это усиливает нагрузку на печень и может привести к ее токсическому поражению.

«Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Также нельзя его принимать при хронических заболеваниях печени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме.

Александр Мясников врач парацетамол


 

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