Мясников рассказал, кому противопоказан парацетамол

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что почему парацетамол может быть опасен.

Он отметил, что нельзя принимать это лекарственное средство при похмелье, так как это усиливает нагрузку на печень и может привести к ее токсическому поражению.

«Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Также нельзя его принимать при хронических заболеваниях печени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме.