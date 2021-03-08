Мясников перечислил полезные для женщин продукты

По словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме.

Суточную норму полезных микроэлементов можно восполнить, к примеру, с помощью печени трески, богатой витамином D, кальций содержится в апельсиновом соке или молочной продукции — сырах, молоке, йогуртах, твороге. Не менее важным фактором для поддержания женского здоровья, по словам Мясникова, является выработка эстрогенов. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума, а также красный виноград, чернослив и персики.

Доктор также подчеркнул, что женщинам необходимы ненасыщенные жиры: капуста брокколи, например, богата витаминами и микроэлементами, особенно — фолиатами. Кроме того, этот овощ предотвращает развитие онкологических заболеваний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тостер, оказывается, может негативно повлиять на здоровье.