Врач объяснил, почему тостер негативно влияет на здоровье

Санитарный врач Алексей Меньшиков рассказал, какой бытовой прибор хранит в себе больше всего непредвиденных угроз. Им оказался кухонный тостер.

Как отмечает специалист, если помещение, где используют тостер, плохо проветривается и не соответствует санитарным требованиям, длительное применение бытового прибора может отрицательно сказаться на самочувствии тех, кто с ним контактирует, передает РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул, врач, опасно перестараться, поджаривая хлеб: подгоревшие кусочки выделяют в десять раз больше вредных веществ, чем при средней прожарке. Таким образом, важно не забывать о готовке на умеренной мощности и хорошей вентиляции помещения — иначе на маленькой кухне можно даже потерять сознание, постоянно используя тостер.

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