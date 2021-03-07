Врач рассказала о взаимосвязи группы крови и риском развития рака

Врач рассказала о том, как взаимосвязаны группа крови и онкология. Фото: pixabay

Врач рассказала о том, как взаимосвязаны группа крови и онкология. Фото: pixabay

Врач-гематолог Юлия Ненашева заявила о существовании взаимосвязи между группой крови человека и его предрасположенностью к развитию онкологических заболеваний.

Медик рассказала в беседе с «Пятым каналом», что рак желудка на 20% чаще встречается у обладателей второй группы крови. Пациенты со второй и четвертой группой чаще страдают от рака поджелудочной железы.

Она добавила, что менее всего к развитию онкологии предрасположены люди с первой группой крови. Отдельно Ненашева выделила онкологические заболевания кожи, легких и яичников.

Гематолог уточнила, что связь между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы пока не доказана. При этом специалист отметила, что всего 20% случаев рака связаны с генетической предрасположенностью, в остальных случаях развитие рака связано с образом жизни человека.

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