Россиянам объяснили, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ

Россиянам объяснили, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эксперт уверяет, что подобные проблемы со здоровьем не являются противопоказанием.

Гастроэнтеролог заявил, что люди, у которых есть заболевания органов пищеварения, могут вакцинироваться от коронавируса, так как подобные проблемы не являются противопоказанием. Об этом пишет РИА Новости.

Он заверил, что врачи долго спорили, безопасно ли вакцинировать граждан с проблемами с ЖКТ, но было достигнуто согласие. Медик добавил, что неважно, когда будет введен препарат, лучше сделать прививку как можно быстрее.

«Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для прививки, и ее нужно точно делать»,

— подчеркнул он.

Он отметил, что лучше выбирать тот препарат, в основе которого нет живых ослабленных вирусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент Венесуэлы привился вакциной «Спутник V». Его примеру последовала супруга, которая следом сделала укол.

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