Президент Венесуэлы привился вакциной «Спутник V»

Его примеру последовала супруга, которая следом сделала укол.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Ему ввели первую дозу препарата. Новостью поделились в Twitter-аккаунте пресс-службы главы государства.

Также в сообщении сказано, что прививку сделала супруга президента Венесуэлы.

«Мы с Силией Флорес получили первые дозы «Спутника V». Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала»,

— написал президент.

Напоминаем, что вакцинация в Венесуэле началась 18 февраля, а первая партия препарата поступила в страну 13 февраля. О том, что государство будет использовать российский препарат, стало ясно еще в декабре 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Северной Македонии зарегистрировали «Спутник V».