Президент Венесуэлы привился вакциной «Спутник V»

Президент Венесуэлы привился вакциной &#171;Спутник V&#187;
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: twitter.com/NicolasMaduro

Его примеру последовала супруга, которая следом сделала укол.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Ему ввели первую дозу препарата. Новостью поделились в Twitter-аккаунте пресс-службы главы государства.

Также в сообщении сказано, что прививку сделала супруга президента Венесуэлы.

«Мы с Силией Флорес получили первые дозы «Спутника V». Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала»,

— написал президент.

Напоминаем, что вакцинация в Венесуэле началась 18 февраля, а первая партия препарата поступила в страну 13 февраля. О том, что государство будет использовать российский препарат, стало ясно еще в декабре 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Северной Македонии зарегистрировали «Спутник V».

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