В Северной Македонии зарегистрировали «Спутник V»

Теперь в стране могут использовать российскую вакцину, чтобы приостановить распространение коронавируса.
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране. Северная Македония стала 46 государством, в котором разрешено пользоваться препаратом. Новостью поделились в Twitter-аккаунте вакцины.
«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек», — указано в сообщении.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ираке зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Отмечается, что вакцину зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры.