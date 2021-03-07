В Северной Македонии зарегистрировали «Спутник V»

В Северной Македонии зарегистрировали &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Теперь в стране могут использовать российскую вакцину, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране. Северная Македония стала 46 государством, в котором разрешено пользоваться препаратом. Новостью поделились в Twitter-аккаунте вакцины.

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек», — указано в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ираке зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Отмечается, что вакцину зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры.

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