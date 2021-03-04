В Ираке зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

В Ираке зарегистрировали российскую вакцину &#171;Спутник V&#187;
Вакцину зарегистрировали в Ираке. Фото: правительство Ленобласти

Вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» российского производства прошла регистрацию в Ираке.

Министерство здравоохранения Ирака провело регистрацию антиковидной вакцины «Спутник V». Об этом стало известно в четверг, 4 марта.

Как сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), арабское государство стало 45-й страной, которая использует российский векторный препарат «Гам-КОВИД-Вак».

Отмечается, что вакцину зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры.

Также 4 марта вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Лаосе и на Шри-Ланке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Аргентине мэр привился от коронавируса с портретом Путина в руках. Он объяснил, что пришел на вакцинацию с портретом, потому что гордится российским лидером.

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