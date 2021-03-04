В Аргентине мэр привился от коронавируса с портретом Путина в руках

Политик держал портрет Путина в руках во время вакцинации. Фото: скриншот Twitter

Политик держал портрет Путина в руках во время вакцинации. Фото: скриншот Twitter

Мэр аргентинского муниципалитета Роке-Перес, что в провинции Буэнос-Айрес, 72-летний Хуан Карлос Гаспарини привился российской вакциной от коронавируса, держа в руках портрет президента РФ Владимира Путина.

Гаспарини разместил снимок в своем аккаунте в Twitter. Он объяснил, что пришел на вакцинацию с портретом, потому что гордится российским лидером. Как отмечает мэр, многие аргентинцы говорили, что их хотят отравить этой вакциной, но, по его словам, препарат спас им жизни.

Аргентина начала вакцинировать население от коронавируса в конце декабря. Южноамериканская страна зарегистрировала препарат «Спутник V» в ускоренном порядке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз приступил к экспертизе вакцины «Спутник V».