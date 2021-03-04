Евросоюз приступил к экспертизе вакцины «Спутник V»

Евросоюз приступил к экспертизе вакцины &#171;Спутник V&#187;
Опросы демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее востребованных вакцин в Европе. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Об этом в четверг, 4 марта, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующую заявку организация подала еще 29 января. Эксперты должны проверить препарат на соответствие стандартам эффективности, безопасности и качества Евросоюза. Точной даты окончания проверки, однако, пока не называют.

Напомним, что сейчас в Европе для вакцинации доступны три препарата: компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Еврокомиссия также заключила контракты на поставки с Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, притом что две последних еще не подали заявки на регистрацию на рынке ЕС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что применение «Спутника V» разрешили в Анголе, Джибути и Конго.

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