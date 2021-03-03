Российскую вакцину «Спутник V» одобрили еще в трех странах

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрили для использования еще три африканских государства.

Так, российский препарат зарегистрировали в Анголе, Джибути и Конго. На данный момент вакцина одобрена для применения в 42 государствах с населением свыше одного миллиарда жителей.

Как сообщили на официальном сайте препарата, регистрацию провели по ускоренной процедуре.

Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Словакия приняла партию вакцины «Спутник V» без одобрения ЕС.