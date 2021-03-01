Словакия приняла партию вакцины «Спутник V» без одобрения ЕС

Власти Словакии одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса. При этом регистрация Евросоюза не понадобилась.
В понедельник, 1 марта, в Словакию прибыла первая партия вакцины от COVID-19 российского производства. Препарат доставили в город Кошице на транспортном самолете министерства обороны Spartan.
Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Словакия стала 39-й страной в мире и второй в ЕС, кто зарегистрировал российский препарат.
Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия намерена начать вакцинацию «Спутником V» без одобрения ЕС.