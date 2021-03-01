Словакия приняла партию вакцины «Спутник V» без одобрения ЕС

Словакия приняла партию вакцины &#171;Спутник V&#187; без одобрения ЕС
Вакцина от коронавируса доставлена в Словакию. Фото: minzdrav.gov.ru

Власти Словакии одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса. При этом регистрация Евросоюза не понадобилась.

В понедельник, 1 марта, в Словакию прибыла первая партия вакцины от COVID-19 российского производства. Препарат доставили в город Кошице на транспортном самолете министерства обороны Spartan.

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Словакия стала 39-й страной в мире и второй в ЕС, кто зарегистрировал российский препарат.

Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия намерена начать вакцинацию «Спутником V» без одобрения ЕС.

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