Доктор Мясников назвал самый опасный жир в теле человека

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в какой части тела жир самый опасный.

«На самом деле, на животе. Если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что худший сценарий ожирения — когда у человека выпирает живот.

«Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее», — пояснил Мясников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что граждане, страдающие ожирением, должны перестать сидеть на диетах и отправиться к специалисту. Дело в том, что болезнь нужно лечить медикаментозно, а ограничения в питании в данном случае не помогают. Врач добавил, что диеты помогаю только здоровым людям.