Врач предложил людям с ожирением отказаться от диет

Он напомнил, что речь идет о болезни, поэтому помогают в первую очередь таблетки.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказал врач-диетолог и руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik. Он заявил, что граждане, страдающие ожирением, должны перестать сидеть на диетах и отправиться к специалисту. Дело в том, что болезнь нужно лечить медикаментозно, а ограничения в питании в данном случае не помогают. Врач добавил, что диеты помогаю только здоровым людям.

«Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберете еще больший вес»,

— сказал специалист.

Ковальков подчеркнул, что основной причиной ожирения являются гормональные нарушения, переедания же не провоцируют болезнь.

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