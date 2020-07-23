Диетолог назвала способ избавления от жира на животе

Бодифлекс не сжигает жир на животе, но способствует укреплению мышц . Фото: pixabay

Бодифлекс не сжигает жир на животе, но способствует укреплению мышц . Фото: pixabay

Дыхательные техники могут помочь избавиться от лишнего жира на животе, однако без правильного питания и занятий спортом результата не будет. Об этом рассказала фитнес-тренер Арина Скоромная.

По словам специалиста, дыхательные упражнения бодифлекс эффективны лишь отчасти. Чтобы начать худеть, надо пересмотреть рацион питания, а также вести активный образ жизни.

Диетолог подчеркнула в интервью радио Sputnik, что такое упражнение, как вакуум для живота, когда нужно как можно сильнее втягивать живот, укрепляет глубокие мышцы пресса.

Также она добавила, что сжечь лишь жир в определенных местах нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог назвала оптимальное количество яиц в неделю. По словам специалиста, яйца — продукт, необходимый в рационе каждого человека.