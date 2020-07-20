Диетолог назвала оптимальное количество яиц в неделю

По мнению врача, оптимальное число — четыре яйца в неделю. Фото: pixabay

По мнению врача, оптимальное число — четыре яйца в неделю. Фото: pixabay

В течение недели россияне могут съесть до четырех яиц. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, яйца — продукт, необходимый в рационе каждого человека. Специалист отметила, что в течение недели два таких завтрака человеку обеспечены.

В эфире НСН кандидат медицинских наук подчеркнула, что важно следить за разнообразием питания. По ее мнению, рацион должен состоять из продуктов животного и растительного происхождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как отразится на здоровье ежедневное употребление яиц. Специалисты проанализировали данные 500 тысяч человек. Они привлекли к испытаниям людей в возрасте от 30 до 79 лет.