Учёные рассказали, как отразится на здоровье ежедневное употребление яйца

Одной яйцо в день снизит риск развития инсульта и инфаркта Фото: pixabay
Одной яйцо в день снизит риск развития инсульта и инфаркта Фото: pixabay

Учёные из Китая и Великобритании выяснили, что будет с человеком, если каждый день он будет съедать одно куриное яйцо. Специалисты проанализировали данные 500 тысяч человек, принимавших участие в исследовании.

Как сообщают «Питерские заметки», учёные привлекли к испытаниям людей в возрасте от 30 до 79 лет. Сбор данных проводился с 2004 по 2008 годы. Отмечается, что участники около девяти лет находились под наблюдением исследователей.

Эксперимент показал, что при употреблении одного куриного яйца в день — риск развития инсульта снижается на 26%. Этот продукт также полезен для профилактики инфаркта.

Четыре яйца в неделю способны снизить риск возникновения диабета у сильного пола, полагают финские учёные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Шведские учёные создали прозрачную древесину.

Шведские ученые изобрели новый строительный материал: прозрачная древесина может пропускать свет и накапливать тепло. Кроме того, материал является неплохой заменой пластику.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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