Шведские учёные создали прозрачную древесину

Учёные из Швеции разработали новый строительный материал — прозрачную древесину. Она пропускает свет, накапливает тепло и является неплохой альтернативой пластику.
К изготовлению нового вида древесины в Королевском технологическом институте в Стокгольме приступили три года назад. Ученые извлекли из клеточных стенок древесины светопоглощающий компонент лигнин и добавили туда акрил.
После проделанных манипуляций материал стал немного прозрачнее. Однако, чтобы добиться эффекта «стекла», специалистам пришлось добавить в клетки полиэтиленгликоль.
В результате получился прочный строительный материал, пропускающий свет. Кроме того, он «впитывает» дневное тепло и излучает его ночью, сообщает «Экология Регионов».
По словам разработчиков, подобная древесина в недалеком будущем может стать основным сырьем для строительства бревенчатых домов. Специалисты приступили к организации производства прозрачной древесины в промышленных масштабах.
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