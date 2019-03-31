Ученые создали искусственный интеллект, способный предсказать раннюю смерть

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) могут выявить пациентов с риском хронических заболеваний.

Это может «значительно повысит эффективность медицинской профилактики.

Исследователи из Ноттингемского университета обучили компьютер оценивать общие данные о состоянии здоровья людей. Для обучения были взяты истории болезней более чем полмиллиона жителей Великобритании с 2006 по 2016 год.

За это время почти 14 500 участников исследования умерли, в основном, от рака, болезней сердца и легких, которые алгоритм глубокого обучения предсказал с точностью 76%.

При прогнозировании ранней смерти ИИ способен учитывать не только возраст, пол, вредные привычки и предшествующие диагнозы. Он также принимает во внимание этническую принадлежность, физическую активность, жировые отложения, количество фруктов и овощей, которые человек съел, потребление алкоголя и загрязнение воздуха.

Как отмечают ученые, исследования являются «крупным шагом вперед» в области прогнозирования преждевременной смерти. По их словам, большинство уже разработанных компьютерных алгоритмов сосредоточены на одной области медицины, но прогнозирование смерти от нескольких различных заболеваний очень сложно.

«Профилактическое здравоохранение является растущим приоритетом в борьбе с серьезными заболеваниями, поэтому в течение ряда лет мы работали над повышением точности компьютеризированной оценки риска для здоровья населения в целом», — приводит слова ученых британское издание The Sun.

Исследователи считают, что ИИ является жизненно важной частью будущего медицины.

Борьбой с ранней смертью заняты и ученые из Силиконовой долины Калифорнии. Однако они делают ставку не на ИИ, а на биотехнологии. В частности, они разрабатывают методы удаления «мусора» из клеток, который накапливается естественным образом с возрастом, а также удаление плохих или поврежденных клеток.

Впрочем, с таким методом борьбы со смертью согласны не все. Многие ученые выступают против идеи биологического взлома, назвая ее необдуманной и безответственной, поскольку долгосрочные последствия лечения и использования биотехнологий не изучены.

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