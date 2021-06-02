Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге управляемая

Он отметил, что последние месяцы заболеваемость падала.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об эпидемиологической обстановке в городе. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что с января и до середины мая 2021 года заболеваемость коронавирусом и количество госпитализацией снизилось. Беглов охарактеризовал ситуацию как непростую, но управляемую. Политик убежден, что ПМЭФ пройдет хорошо.

Губернатор добавил, что в городе развернули дополнительные инфекционные койки, также власти усилили контроль за соблюдением эпидемиологических мер. Напоминаем, что ПМЭФ пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отменены ограничения для грузовиков из-за ПМЭФ-2021 на КАД Петербурга. Движение всех автомобилей по дороге будет осуществляться в обычном режиме.