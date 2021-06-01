Отменены ограничения для грузовиков из-за ПМЭФ-2021 на КАД Петербурга

Отменены ограничения для грузовиков из-за ПМЭФ-2021 на КАД Петербурга
Движение всех автомобилей по дороге будет осуществляться в обычном режиме. Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно об отмене ограничений для грузовых машин на КАД Северной столицы.

Планируемое на время ПМЭФ временное ограничение движения для большегрузов массой более 3,5 т на южном участке Кольцевой автодороги отменяется, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение всех автомобилей по дороге будет осуществляться в обычном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парковочные места для маломобильных петербуржцев появятся по семи адресам. В городе на Неве по семи адресам появятся новые инвалидные парковочные места. Они расположатся в Петроградском, Выборгском, Василеостровском и Кировском районах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Работы завершат до 16 июля. Места парковки для маломобильных граждан появятся парковки появятся на улице Танкиста Хрустицкогона и других.

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