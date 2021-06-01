Парковочные места для маломобильных петербуржцев появятся по семи адресам

Парковочные места для маломобильных петербуржцев появятся по семи адресам
Также установят знаки «Инвалиды» и «Парковка». Фото: pixabay

В городе на Неве по семи адресам появятся новые инвалидные парковочные места. Они расположатся в Петроградском, Выборгском, Василеостровском и Кировском районах.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Работы завершат до 16 июля. Места парковки для маломобильных граждан появятся парковки на улице Танкиста Хрустицкогона; Мончегорской улице, 6; улице Прокофьева, 5; Гаврской улице, 6-8; Гельсингфорсской улице, 2; на проспекте Ветеранов; на Румянцевской площади, 3 и Петроградской набережной, 36.

Также установят знаки «Инвалиды» и «Парковка». Нанесут нужную дорожную разметку.

Список адресов формируется из-за обращений жителей Северной столицы в районные суды и т.д.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за месяц камеры в Петербурге зафиксировали более 460 тысяч нарушений ПДД.

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Парковочные места для маломобильных петербуржцев появятся по семи адресам