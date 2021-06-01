За месяц камеры в Петербурге зафиксировали более 460 тысяч нарушений ПДД

Камеры в мае этого года зафиксировали в Северной столице более 460 тысяч нарушений ПДД. Это примерно на 70 тысяч нарушений больше, чем было в прошлом месяце. 95 % от общего числа — это превышения скорости.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи Северной столицы. Так за май комплексы зафиксировали на дорогах Петербурга 443 тысячи нарушений скорости. На другие нарушения пришлось в общей сложности около 17 тысяч случаев. Самое частое из них — неправильная парковка. Таких случаев около 10 тысяч.

Камеры зафиксировали 9 тысяч нарушений требований остановки или стоянки. Третьим по популярности, как и в прошлом месяце, оказалось движение грузовиков далее второй полосы. На них пришлось 6 тысяч случаев. Это в два раза больше, чем в апреле.