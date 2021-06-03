На Петровском бульваре заметили избитого мужчину: скорую не могли дождаться полтора часа

На Петровском бульваре заметили избитого мужчину: скорую не могли дождаться полтора часа
Мужчину госпитализировали. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Горожанин получил серьезные травмы и лежал на земле.

В Мурино сегодня вечером, 3 июня, заметили избитого мужчину, который лежал на земле. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пострадавшего увидели на Петровском бульваре. Неравнодушные прохожие вызвали карету скорой помощи, но не смогли дождаться врачей даже спустя час. Свидетели уверяют, что им пришлось несколько раз звонить, прежде чем приехали две машины. Непонятно, в каком состоянии мужчина, а также по какой причине пришлось так долго ждать помощь.

«Через 1 час 23 минуты после первого звонка в службу спасения соизволили аж две машины прислать, а звуковую сирену на срочный вызов включили лишь только на перекрестке перед толпой людей – показать, что торопились»,

— пишет автор гневного поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп.

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