На Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп

На Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп
На Туристской нашли труп. Фото: Gazeta.SPb

Непонятно, при каких обстоятельствах скончался человек – в обстоятельствах разбираются полицейские.

В Приморском районе сегодня вечером, 3 июня, под окнами многоэтажки обнаружили бездыханное тело. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.SPb.

Известно, что тело обнаружили во дворе дома 37 корпус 1 на улице Туристской. Причины смерти пока что не установлены, но можно предположить, что человек упал с большой высоты, получил травмы и скончался.

На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также медики. Тело уже накрыто, личность погибшего устанавливается.

На Туристкой обнаружили бездыханное тело под окнами дома. Фото: Gazeta.SPb
На Туристкой обнаружили бездыханное тело под окнами дома. Фото: Gazeta.SPb
На Туристкой обнаружили бездыханное тело под окнами дома. Фото: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петровском острове выловили труп неизвестного мужчины. На месте происшествия работала полиция. Тело направили в морг, где будет установлена причина гибели мужчины.

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