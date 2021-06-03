На Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп

Непонятно, при каких обстоятельствах скончался человек – в обстоятельствах разбираются полицейские.

В Приморском районе сегодня вечером, 3 июня, под окнами многоэтажки обнаружили бездыханное тело. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.SPb.

Известно, что тело обнаружили во дворе дома 37 корпус 1 на улице Туристской. Причины смерти пока что не установлены, но можно предположить, что человек упал с большой высоты, получил травмы и скончался.

На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также медики. Тело уже накрыто, личность погибшего устанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петровском острове выловили труп неизвестного мужчины. На месте происшествия работала полиция. Тело направили в морг, где будет установлена причина гибели мужчины.