На Петровском острове выловили труп неизвестного мужчины

На Петровском острове выловили труп неизвестного мужчины
В полицию сообщили об обнаружении трупа на Петровской косе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петроградском районе правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины, труп которого выловили из водоема на Петровском острове.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 30 мая дежурный водно-спортивной станции «СКА» позвонил в полицию и сообщил о найденном трупе. Мертвого мужчину заметили в водоеме рядом с домом №5 на Петровской косе. На его теле не было признаков насильственной смерти.

На месте происшествия работала полиция. Тело направили в морг, где будет установлена причина гибели мужчины.

Материалы дела передали следователям Петроградского района. Сейчас устанавливается личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электромонтер «Балтийского завода» устроил стрельбу на Васильевском острове.

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