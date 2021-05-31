Электромонтер «Балтийского завода» устроил стрельбу на Васильевском острове

Стрельба случилась у дома №16/2 по 21-й линии В.О. Фото: google.maps

Стрельба случилась у дома №16/2 по 21-й линии В.О. Фото: google.maps

Петербургская полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из аэрозольного пистолета на Васильевском острове.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, это случилось 29 мая в 18:00 у дома №16/2 по 21-й линии Васильевского острова. Огонь открыл 52-летний электромонтер «Балтийского завода». Он выстрелил из предмета, похожего на пистолет. В правоохранительных органах отмечают, что он сделал это из хулиганских побуждений. Очевидцы вызвали полицию.

Прибывшие на место стражи порядка задержали хулигана. У него отобрали аэрозольный пистолет «Пионер БАМ», а также одну гильзу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Задержанного поместили в изолятор.

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