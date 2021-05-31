Девушка бросалась под колеса машин на Невском

В Центральном районе Петербурга девушка намеренно кидалась под колеса машин.
За экстремалкой очевидцы наблюдали в воскресенье, 30 мая, на пешеходном переходе у площади Восстания. Кадрами с места происшествия они поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
По словам пользователей юная петербурженка дожидалась пока машина подъедет поближе и выбегала на проезжую часть. Такой опасный трюк девушка повторила как минимум три раза. К счастью, она не пострадала.
Интернет-пользователи предположили, что экстремалка могла устроить подобное для ролика в Тик-Токе или, чтобы испытать судьбу.
Комментаторы предположили, что горожанка могла пойти на это ради ролика в Tik-Tok.
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