Девушка бросалась под колеса машин на Невском

Девушка бросалась под колеса машин на Невском
Девушка бросалась под колеса машин. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Центральном районе Петербурга девушка намеренно кидалась под колеса машин.

За экстремалкой очевидцы наблюдали в воскресенье, 30 мая, на пешеходном переходе у площади Восстания. Кадрами с места происшествия они поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей юная петербурженка дожидалась пока машина подъедет поближе и выбегала на проезжую часть. Такой опасный трюк девушка повторила как минимум три раза. К счастью, она не пострадала.

Интернет-пользователи предположили, что экстремалка могла устроить подобное для ролика в Тик-Токе или, чтобы испытать судьбу.

Комментаторы предположили, что горожанка могла пойти на это ради ролика в Tik-Tok.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка сбила выбежавшего во двор первоклашку в Славянке.

новости СПб пешеход площадь восстания


 

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Девушка бросалась под колеса машин на Невском
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