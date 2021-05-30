Иномарка сбила выбежавшего во двор первоклашку в Славянке

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием ребенка. Малыша госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 29 мая, в квартале Славянка поселка Шушары. 36-летний водитель Geely, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 7-летнего мальчика.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, школьник выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка сбила пешехода в центре Петербурга. Горожанин передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу.