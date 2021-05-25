Легковушка сбила пешехода в центре Петербурга

Легковушка сбила пешехода в центре Петербурга
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В Центральном районе Петербурга пешеход попал под колеса машины.

По словам очевидцев, пешеход передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

Инцидент произошел во вторник, 25 мая, на улице Константина Заслонова дом 11.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого перехода, сбила легковушка.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на участке кольцевой автодороги в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить несколько легковушек и два грузовых автомобиля. На участке собралась пробка.

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