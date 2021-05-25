Два грузовика и легковушки устроили ДТП на внутренней стороне КАД

На участке кольцевой автодороги в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить несколько легковушек и два грузовых автомобиля. На участке собралась пробка.
Дорожный инцидент произошел в ночь на вторник, 25 мая. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Между Шафировским и Колтушским съездами», — уточнил место аварии автор записи.
На кадрах видно, что две машины получили серьезные повреждения, еще три авто отделались небольшими вмятинами. Проезжая часть оказалась усыпана осколками и деталями транспортных средств.
На участке работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Информация о состоянии водителей и пассажиров уточняется.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспектор ДПС пострадал в ДТП с Toyota на Большом Сампсониевском проспекте.