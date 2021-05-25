Два грузовика и легковушки устроили ДТП на внутренней стороне КАД

Два грузовика и легковушки устроили ДТП на внутренней стороне КАД
Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На участке кольцевой автодороги в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить несколько легковушек и два грузовых автомобиля. На участке собралась пробка.

Дорожный инцидент произошел в ночь на вторник, 25 мая. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Между Шафировским и Колтушским съездами», — уточнил место аварии автор записи.

На кадрах видно, что две машины получили серьезные повреждения, еще три авто отделались небольшими вмятинами. Проезжая часть оказалась усыпана осколками и деталями транспортных средств.

На участке работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Информация о состоянии водителей и пассажиров уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспектор ДПС пострадал в ДТП с Toyota на Большом Сампсониевском проспекте.

дтп кад новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами
Два грузовика и легковушки устроили ДТП на внутренней стороне КАД
Ночью кипяток залил Серебристый бульвар
Во вторник Пулково работает без отмен и задержек
Рэпер Feduk женился на дочери ресторатора Новикова
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе отдыхают в Майами
В Петербурге продолжаются поиски четырех детей
В Петербурге из-за драки на дороге образовалась пробка