Инспектор ДПС пострадал в ДТП с Toyota на Большом Сампсониевском проспекте

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС и авто марки Toyota.
Машины столкнулись вечером понедельника, 24 мая, на пересечении улицы Фокина и Большого Сампсониевского проспекта. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».
Причины аварии служебного Hyundai и гражданской машины не сообщаются. В результате ДТП пострадал инспектор ДПС.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общественный транспорт встал из-за ДТП на Новочеркасском проспекте.