Инспектор ДПС пострадал в ДТП с Toyota на Большом Сампсониевском проспекте

Инспектор ДПС пострадал в ДТП с Toyota на Большом Сампсониевском проспекте
ДТП произошло на перекрестке Большого Сампсониевского и улицы Фокина. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС и авто марки Toyota.

Машины столкнулись вечером понедельника, 24 мая, на пересечении улицы Фокина и Большого Сампсониевского проспекта. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Причины аварии служебного Hyundai и гражданской машины не сообщаются. В результате ДТП пострадал инспектор ДПС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общественный транспорт встал из-за ДТП на Новочеркасском проспекте.

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