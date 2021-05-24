Общественный транспорт встал из-за ДТП на Новочеркасском проспекте

Пробка на Новочеркасском проспекте из-за ДТП. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пробка на Новочеркасском проспекте из-за ДТП. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Новочеркасском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого оказался заблокирован проезд трамваям и автобусам. На участке собирается пробка.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 24 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи №10 не идут, образовалась пробка. Троллейбусы и автобусы тоже встали», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате ДТП пострадала маршрутка. У транспортного средства разбито лобовое стекло и выбита левая фара. Перед маршруткой стоит ГАЗель.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

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