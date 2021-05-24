Пьяная автоледи на Infiniti утроила дрифт на проспекте Обуховской Обороны

Пьяная автоледи на Infiniti утроила дрифт на проспекте Обуховской Обороны
За рулем Infiniti находилась пьяная автоледи. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Центральном районе Петербурга пьяная автоледи устроила утренний дрифт, который чуть не закончился серьезными травмами. Теперь женщине грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 24 мая, у дома №3 на проспекте Обуховской Обороны. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, женщина за рулем автомобиля Infiniti мчалась по магистрали, на закруглении дороги она не справилась с управлением и влетела в препятствие на трассе.

Когда приехали полицейские и попросили автоледи дунуть в трубочку, аппарат показал 0,9 мг/л.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за любителем выпить в Ленобласти устроили погоню, остановить его смог только кювет.

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