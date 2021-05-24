За любителем выпить в Ленобласти устроили погоню, остановить его смог только кювет

В Ленинградской области рано утром началась погоня за водителем на «Рено».Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор».

В Ленобласти в Ломоносовском районе 23 мая примерно в начале шестого утра инспекторы ДПС ОГИБДД гнались за водителем на «Рено». Известно, что это не первый его подобный случай.

32-летний мужчина не стал останавливаться по требованию сотрудников Госавтоинспекции и продолжил ехать. Тогда началась погоня. Настигнуть нарушителя удалось лишь рядом с поселком Аннино.

При этом, остановить неисправимого водителя смог лишь кювет. Машина вылетела за пределы дороги. Известно, что кроме машины никто не пострадал.

Мужчина отказался проходить освидетельствование, в связи с чем на него был составлен административный материал.

Сообщается, что в прошлом году он уже был лишен прав за подобное нарушение.

Согласно информации в группе, мужчина работает строителем и является любителем алкоголя, что собственно скрывать и не намерен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на Туристской Volkswagen Polo уложил Hyundai Creta на лопатки.