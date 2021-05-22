После ДТП на Обводном канале был госпитализирован грудничок

На Обводном канале случилась авария, в результате которой получил травмы ребенок. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Обводном канале случилась авария, в результате которой получил травмы ребенок. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В дорожно-транспортном происшествии, случившемся на Обводном канале, пострадал 8-месячный ребёнок.

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло ДТП, в результате которого 8-месячный малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает «78 канал».

Ранее стало известно, что ДТП произошло на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы. Об этом сообщалось в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Две черные иномарки перегородили одну из полос движения, в связи с чем объезд стал возможен только по левой полосе.

Удар оказался довольно сильным, было заметно, что «нос» одной из иномарок снесен, кроме того его капот вздыбился от удара.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Выборгском районе следствие выясняет, как двухгодовалый ребенок мог выпасть из окна второго этажа.